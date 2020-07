L’entreprise Eye Am vandalisée

La vitrine de l’entreprise Eye Am Soins oculaires a été vandalisée à la fin juin.

Anciennement Gutkin & Laguë, le commerce implanté à Boucherville depuis de nombreuses années, a récemment rejoint le groupe Eye Am qui offre des soins oculaires dans ses quatre succursales situées à Boucherville, à Montréal, à Dorval, et à Québec.



L’entreprise se dit victime d’un geste de discrimination linguistique. « En pleine pandémie, alors que nous essayons tous d’encourager nos entreprises québécoises et de nous entraider, nous croyons qu’il est important de dénoncer un tel geste d’intolérance », indique Liane Laurin, directrice générale et associée de l’entreprise.



Elle précise que la marque québécoise Eye Am Soins oculaires commercialise ses services et son entreprise dans le respect des lois en vigueur au Québec et s’assure que tous les clients soient servis dans la langue de leur choix. L’entreprise mentionne que « son nom est facile à retenir et à prononcer en anglais et en français, ce qui lui permettra éventuellement d’étendre ses activités et de rayonner à l’extérieur du Québec. »