Réouverture de l’hôtel de ville de Saint-Amable

L’Hôtel de ville et la bibliothèque municipale de Saint-Amable sont à nouveau ouverts au public sans rendez-vous, depuis le 13 juillet. La bibliothèque municipale adoptera temporairement des heures d’ouverture à temps partiel.

Avant de vous présenter dans les bâtiments municipaux, privilégiez toujours les services en ligne. Si vous présentez des symptômes associés à la COVID-19, si vous avez été en contact avec des personnes atteintes de la COVID-19 et si vous revenez d’un voyage à l’étranger depuis moins de 2 semaines, veuillez ne pas vous présenter dans les bâtiments municipaux.

Le port du masque est obligatoire à compter du 18 juillet 2020 dans les bâtiments municipaux.

 HEURES D’OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE

– Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 8 h à 12 h – 12 h 45 à 16 h 15



– Vendredi : 8 h à 13 h

 HEURES D’OUVERTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE

– Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 14 h à 19 h



– Vendredi : 12 h à 17 h

L’accueil du public SUR RENDEZ-VOUS demeure pour les services des Loisirs, des Travaux publics et Incendie.