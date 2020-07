COVID-19 : la Ville de Sainte-Julie adopte un plan de relance économique

Lors de la séance publique du 14 juillet, le conseil municipal a adopté un plan de relance économique afin de venir en aide aux entreprises affectées par la pandémie.

Dans le cadre de cette relance, le rôle de la Ville de Sainte-Julie sera de soutenir de manière durable l’économie locale en collaboration avec les acteurs locaux. Le plan s’appuiera notamment sur l’expertise et la contribution des partenaires du milieu (Service de développement économique de la MRC et chambre de commerce) pour répondre aux besoins et aux attentes exprimés par la communauté d’affaires de Sainte-Julie.

L’objectif de ce plan est de poursuivre la réalisation de projets concrets, qui font de Sainte-Julie une ville économiquement active et attractive, dans le respect de ses capacités matérielles, financières et humaines.

Les cinq axes d’intervention

La relance économique de la Ville passera par cinq axes d’interventions pour les années 2020-2022. Le premier axe vise à maintenir et consolider les initiatives mises en place durant la COVID-19 en promouvant régulièrement les entreprises julievilloises et l’achat local sous diverses formes. La Ville soutiendra également les entreprises dans leur recherche de main-d’œuvre, maintiendra sa collaboration avec le milieu économique pour connaître et répondre aux besoins réels et elle va promouvoir les initiatives mises sur pied par la MRC de Marguerite-D’Youville pour répondre aux enjeux de la crise.

Le deuxième axe d’intervention est le développement de réseaux entre les différents acteurs de la région. Le but de cette intervention est de créer des liens entre les acteurs institutionnels et le milieu économique local en plus de susciter de nouvelles synergies entre les entrepreneurs julievillois.

Le troisième axe consiste à tirer parti des possibilités et des occasions d’affaires qui émergent du contexte actuel pour renforcer l’attractivité économique de Sainte-Julie. Le quatrième axe vise à développer des programmes incitatifs pour améliorer le milieu de vie tout en augmentant la vitalité économique locale. Cette intervention peut se décliner par l’adoption de programmes incitatifs pour stimuler les investissements en rénovation de façades, les rénovations écologiques, l’embellissement horticole, etc.

Finalement, le cinquième axe d’intervention consiste à intervenir sur la qualité de vie, le soutien communautaire, les aménagements, les transports et les infrastructures pour que Sainte-Julie conserve et développe son dynamisme économique.

« Ce plan de relance est nécessaire pour préserver ou assurer la pérennité de nos commerces locaux. Il est important que les citoyens fassent leurs achats dans les commerces julievillois en cette période de crise pour maintenir la diversité de l’offre locale de produits et services et conserver des emplois locaux. Tous les efforts seront mis de notre côté pour stimuler au maximum l’économie locale », a conclu la mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy. Le plan de relance économique peut être consulté sur le site Web de la Ville