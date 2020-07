COVID-19 : les animaux de la Rive-Sud ont aussi une zone rouge

Une zone rouge a été aménagée chez Proanima afin d’y accueillir les animaux du territoire qui auraient été en contact avec des personnes positives à la COVID-19 et dont les propriétaires sont en situation difficile les empêchant de s’en occuper.

Cette zone permet d’isoler les animaux des autres afin d’éviter une propagation du virus au cas où ils seraient positifs.

Plusieurs rapports ont fait état d’humains infectés qui ont transmis le virus à leur chien ou chat de compagnie, indique le gouvernement du Canada sur sa page Web portant sur les animaux et la COVID-19. Comme chez les humains, si un animal de compagnie a été exposé à une personne ayant la COVID-19, il est recommandé de prendre des précautions pendant 14 jours après la dernière exposition possible au cas humain.

Deux chats appartenant à deux personnes atteintes du virus, dont l’une est décédée, ont été pris en charge par le service animalier.

Dans les deux cas, les chats ont été placés en quarantaine, dans la zone « rouge ». Une fois cette période terminée, les deux félins se portaient bien et étaient en bonne santé. Le premier chat a été remis à la famille de la personne malade, tandis que le deuxième, une fois la quarantaine terminée, a été placé en adoption puisqu’il était en bonne santé.