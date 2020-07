Activité estivale : soirées cinéma et ciné-concert en plein air tous les jeudis

La Ville de Sainte-Julie est heureuse de présenter cinq films et un ciné-concert à la pente à glisser au cours de l’été.

Ces activités gratuites auront lieu tous les jeudis du 23 juillet au 27 août 2020 et elles débuteront au coucher du soleil.

Cinéma en plein air

Les soirées cinéma en plein air commenceront le 23 juillet avec la présentation de la comédie Jouer avec le feu. Le 30 juillet, les Julievillois auront la chance d’assister au film québécois Menteur. Le 6 août, le film d’animation Espions Incognito captivera toute la famille et le 13 août, le film d’aventure Dora et la cité perdue divertira les petits comme les grands. Finalement, le 27 août, les soirées cinéma se termineront avec le film Sonic le hérisson.

Ciné-concert

Le jeudi 20 août, le public se laissera transporter par le ciné-concert Les plus belles musiques de film. Le pianiste Enzo de Rosa accompagné de la chanteuse soprano Isabelle Metwalli lui fera découvrir les plus belles musiques de film d’auteurs principalement canadiens tout en racontant des anecdotes et en présentant des extraits des films.

Considérant les mesures de distanciation sociale en place, un maximum de 50 personnes sera admis à chacune des présentations. Afin de respecter cette limite, les participants devront s’inscrire sur la plateforme Sport Plus, dont le lien est disponible sur le site Web de la Ville de Sainte-Julie au ville.sainte-julie.qc.ca. Les participants pourront s’inscrire à deux représentations maximum, mais il sera possible d’être sur la liste d’attente si des places demeurent libres ou se libèrent. Nous demandons aux citoyens qui sont inscrits et qui ne peuvent pas assister à la projection d’informer le Service des loisirs au 450 922-7122 pour laisser la chance à une autre famille d’assister au film.

« Nous sommes heureux que les soirées cinéma soient de retour cette année. Cette activité est très attendue par les Julievilois chaque été. Ce sera également l’occasion pour eux de découvrir le ciné-concert en plein air. C’est l’occasion idéale de se retrouver en famille », a conclu la mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy. − 30 − Source : Service des communications et relations avec les citoyens 450 922-7092 communications@ville.sainte-julie.qc.ca