Trafic de stupéfiants: deux arrestations

À la suite d’informations reçues du public, les policiers du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) ont effectué, hier matin, (lundi) une perquisition en matière de stupéfiants sur la rue Notre-Dame-de-Grâces à Longueuil. Il s’agissait d’un réseau de trafic de stupéfiants.

Les policiers du SPAL ont saisi plus de 22 000 $ en argent, plus de 2300 grammes de cannabis et plus de 75 grammes d’haschich et 30 comprimés de métamphétamines. La valeur totale des biens saisie s’élève à plus de 39 000$.

Un homme et une femme ont été appréhendés. Tous deux étaient âgés de 27 ans.

L’homme pourrait faire face à des accusations de trafic de stupéfiants, possession de cannabis et de stupéfiants dans le but de trafic.

La femme pourrait faire face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but de trafic;

Toute personne détenant de l’information sur des activités criminelles commises sur le territoire du SPAL peut contacter la ligne Info-Azimut de façon anonyme au 450-646-8500. Pour tout crime en cours, composez le 911.