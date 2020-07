Clinique de dépistage de la COVID à Varennes

Une clinique de dépistage de la COVID-19 sera offerte les jeudi 16 et vendredi 17 juillet au parc de la Commune, entre 10 h et 15 h.

L’unité mobile du CISSS de la Montérégie-Est sera présente et il n’est pas nécessaire de prendre rendez-vous.

Ce dépistage s’adresse aux gens qui ont été en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic de la COVID-19 ou à toute personne qui présente l’un des symptômes de la maladie, soit :

• Fièvre

• Difficultés respiratoires

• Apparition ou aggravation récente de la toux

• Perte soudaine de l’odorat sans congestion nasale avec ou sans perte de goût

• Douleurs musculaires, mal de tête, fatigue intense ou perte d’appétit importante

• Mal de gorge

• Diarrhée.

Le matériel utilisé ne permet pas de faire des prélèvements chez les jeunes enfants. Pour obtenir un test de dépistage pour un jeune enfant, il faut téléphoner au 450 644-4545. De 10 h à midi, la priorité est donnée aux personnes âgées qui se présenteront à la clinique de dépistage.

Pour toute autre question concernant la Ville, vous pouvez communiquer avec le service aux citoyens par téléphone au 450 652-9888, poste 1455, ou par courriel à citoyens@ville.varennes.qc.ca.