Boucherville annule son Duathlon-triathlon

Par mesure de sécurité en raison de la pandémie de la COVID-19, la Ville de Boucherville a pris la décision d’annuler le Duathlon-triathlon qui devait se tenir le 27 septembre prochain.

« Nous y avons longuement réfléchi et les membres du comité organisateur en sont arrivés, avec regrets, à la conclusion qu’il est plus sage de ne pas tenir l’événement », explique le maire Jean Martel au cours d’un entretien téléphonique.

Il précise que c’est surtout la fin de la compétition qui soulevait le plus d’inquiétude. « Nous craignons qu’il y ait des rassemblements, et que des personnes positives au virus soient présentes. Nous ne voulons surtout pas que de nouveaux foyers d’éclosion soient créés. »

Ce n’est pas tant la tenue des épreuves qui posait un problème. D’abord, le nombre de participants aurait été réduit de beaucoup, de quelque 1 700 à moins de 500. Ils auraient été bien encadrés et toutes les mesures sanitaires et de distanciation physique auraient mises en place.

« On organisait l’événement depuis plusieurs mois et on observait la situation. Mais les règles sur les rassemblements ne sont pas toujours claires et elles fluctuent. Lors d’une rencontre en mai avec Triathlon Québec, on nous a dit : « prenez le temps d’y réfléchir pour être certains de prendre une bonne décision. Il vaut mieux qu’elle soit prise plus tardivement que précocement. »

L’annulation de la 5e édition du Duathlon-triathlon de Boucherville s’ajoute à d’autres, tels le Marathon de Montréal, les 30 km des Rives de Boucherville et le Triathlon Esprit de Montréal.

L’an dernier, le Duathlon-triathlon avait réuni 1341 athlètes dans le but également d’amasser des fonds pour trois organismes. La somme de 75 000 $ avait été partagée entre le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, la Fondation Source Bleue et la Fondation Jeanne-Crevier.

Pas de peloton

Le Club cycliste de Boucherville a pour sa part annulé toutes les compétitions qui impliquent un peloton, telles que les courses sur route et les critériums. Ainsi, dans le cadre de la Coupe du Québec de Boucherville prévue les 1 et 2 août prochain, seulement les épreuves contre la montre et le sprint pourront se tenir.