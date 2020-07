Disparition d’une adolescente

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) recherche Stéphanie Robert-Côté.



La jeune fille âgée de 15 ans a été vue pour la dernière fois, le 1er juillet en matinée, à Saint-Bruno-de-Montarville. Elle pourrait se trouver à Calgary ou Edmonton.



Le SPAL sollicite l’aide de la population afin de retrouver cette jeune femme. Toute personne apercevant Stéphanie Robert-Côté est priée de contacter le 911 immédiatement.



Stéphanie Robert-Côté a la peau blanche, les cheveux et les yeux bruns. Elle a un perçage à la narine gauche. Elle mesure 5’5’’ (1 m 65), et pèse environ 45 kg (100 lb). Elle s’exprime en anglais et en français