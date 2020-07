Nouveau projet de colab pour les jeunes

Le Carrefour jeunesse-emploi Marguerite-d’Youville a lancé un tout nouveau projet estival : Le COLAB d’été! Cette nouvelle formule est un laboratoire dédié aux jeunes âgés de 12 ans et plus qui ont envie de recevoir des outils utiles pour créer leurs propres projets motivants!

À travers des défis à réaliser, des ateliers web et des activités de terrain permettant la mise en pratique des choses apprises, le CO_LAB permet aux participants d’en apprendre davantage sur : les choses qui leurs tiennent à cœur, l’impact positif qu’ils peuvent avoir dans leur communauté et les manières de rester actifs et motivés.

Pour arriver à réaliser les projets, chaque participant a accès à de l’accompagnement personnalisé et individuel et correspondant à ses besoins. Il n’y a pas de projet impossible! Que ce soit pour la création d’une d’une petite entreprise pour faire un peu d’argent de poche, d’une chaîne Youtube, d’un événement de bienfaisance ou pour n’importe quel projet positif que l’esprit peut imaginer; les rencontres individuelles offertes par le CO_LAB permettent d’obtenir des conseils utiles à la réussite du projet!

Contrairement aux Brigades CIEC qui offrait aux jeunes la possibilité de faire partie d’une coopérative de services déjà structurée, le CO_LAB d’été permet aux participants de réaliser leurs propres initiatives, qu’elle ait comme objectif de créer un revenu ou non. Le CO_LAB est aussi le cadre idéal pour un jeune qui veut rester actif pendant la période estivale mais qui ne sait pas trop par où commencer.

Toute personne intéressée à en savoir d’avantage est invitée à suivre « Le COLAB d’été » via sa page Facebook, à nous écrire à projet_estival@cjemy.org ou à nous téléphoner au 438 521-5150.