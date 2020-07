Inauguration du deuxième terrain de baseball synthétique au parc du Pré-Vert

C’est en présence du conseil d’administration de l’association de baseball mineur de Varennes, du président de la compagnie GTR Turf Inc., des joueuses d’équipes féminines de Baseball Varennes et des employés des Services récréatifs et communautaires que le conseil municipal procédait, le 3 juillet dernier, à l’inauguration du terrain de baseball synthétique du parc du Pré-Vert.

Après avoir inauguré, il y a trois ans, le premier terrain de baseball synthétique au Québec, le

conseil municipal est fier d’en offrir un second à tous les amateurs. Localisée dans le parc du

Pré-Vert, la nouvelle surface peut accueillir les joueurs et les joueuses qui pratiquent le baseball

et la balle-molle. L’avant-champ a été entièrement refait ainsi que les coussins de buts, le

monticule du lanceur et le marbre.

Rappelons qu’en 2017, Varennes avait reçu une distinction de la Fédération de baseball du Québec pour l’aménagement du terrain de baseball synthétique.

« Maintenant que les joueuses et les joueurs ont pu renouer avec leur sport, nous sommes

heureux de leur offrir l’avantage de jouer sur un terrain de cette qualité », affirme le maire Martin

Damphousse