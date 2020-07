Donneur et receveur de sang: un lien unique

La période estivale est un moment névralgique au niveau des demandes de sang. Alors que l’équipe de Héma-Québec met le cap sur notre région pour ses prochaines collectes, de nombreux citoyens sont prêts à retrousser la manche, que ce soit pour une première… ou une 178e fois. Plus qu’un geste altruiste, cette relation particulière qui unit donneur et receveur est d’abord un échange à l’échelle humaine dont chacun peut en récolter les bienfaits.

La petite histoire de Gilles…

Nouveau résident de Sainte-Julie, Gilles Toupin a fait ses premiers dons alors qu’il était maître postier à Montréal dans les années 80. Depuis, chaque clinique est un rendez-vous qu’il attend avec impatience chaque nouvelle saison.

Cette semaine, il en sera à son 178e don.

« À partir de 1984, on pouvait faire un don aux 90 jours, se souvient le septuagénaire. Mais depuis 14 ou 15 ans, on peut le faire aux 56 jours, alors je peux donner du sang à cinq ou six reprises par année. Quand je travaillais, je ne pouvais pas toujours être disponible, mais depuis que j’ai pris ma retraite en 2002, 90% du temps, j’y vais la journée même ou dans les deux journées qui suivent. »

C’est donc avec une certaine déception que M. Toupin a appris au début de la pandémie que, malgré les besoins criants, il lui serait impossible de faire un don pour un moment en raison de son âge.

« J’ai appelé Héma-Québec et je leur ai dit : « Je suis en forme et vous m’empêchez de donner du sang! » Mais là je peux recommencer alors j’ai mon rendez-vous pour mardi. J’encourage les gens à donner, surtout les jeunes. Ça fait du bien, alors c’est important qu’ils embarquent! »

… et celle de Justin

De son côté, Mme Lyanne Moreau ne pourrait être plus reconnaissante envers les donneurs de sang. Cette Julievilloise peut en effet dire que c’est grâce à des êtres comme M. Toupin si son fils est toujours vivant.

À 18 mois, Justin a en effet reçu un diagnostic d’aplasie médullaire idiopathique, une maladie rare et grave qui affecte deux personnes sur un million.

« Nous sommes allés à l’hôpital parce qu’il avait des bleus partout, se rappelle la maman du garçon qui est âgé aujourd’hui 12 ans. Ils ont fait une ponction lombaire et, quand on nous a dit ce que c’était, nous avons d’abord été soulagés, car nous avions peur que ce soit la leucémie. Mais on nous a vite fait comprendre que c’était pire. »

Ne pouvant pas recevoir de greffe de moelle osseuse à ce moment, Justin a dû recevoir de nombreuses transfusions avant que les traitements de chimio et la médication lui permettent de prendre le chemin de la rémission.

« Dans les premiers jours, nous devions nous rendre aux deux jours à l’hôpital. Ç’a été difficile parce qu’il était petit. C’était un bébé. Il pleurait et il se demandait ce qui se passait. C’est comme s’il nous en voulait de laisser quelqu’un le piquer, mais on n’avait pas le choix. C’était pour son bien. »

Une vieille âme

Aujourd’hui, Justin est en complète rémission et ses derniers tests annuels ont conclu qu’il était en parfaite santé.

« Il est en rémission depuis presque 10 ans, nous dit la maman. Il va super bien. C’est comme s’il n’avait jamais rien eu! Les adultes qui le côtoient, ses profs ou les coachs disent qu’il a une vieille âme. Ils peuvent faire avec lui des blagues que les jeunes de son âge ne comprennent pas! »

En savourant les petits moments, Mme Moreau est toujours reconnaissante pour ceux qui, par leur don, ont aidé son garçon à traverser un moment critique de sa courte existence.

« Son père et moi avons réalisé à quel point c’était important. Littéralement, ça lui a sauvé la vie. S’il n’y avait pas eu ces produits sanguins là alors que nous attendions que commencent la chimio et les traitements, il ne serait plus là. »

La prochaine clinique se tiendra le lundi 13 juillet au Centre communautaire de Verchères. Pour prendre rendez-vous : communiquer avec Héma-Québec au 1 800 343-7264 ou à jedonne@hema-quebec.qc.ca