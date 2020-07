Ghyslain Berger reçoit le prix CPA Émergence 2020

Ghyslain Berger, de Boucherville, est lauréat du prix CPA Émergence 2020, une prestigieuse distinction décernée par l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

Chef de l’exploitation et vice-président exécutif chez SFM, une société en forte expansion oeuvrant dans le secteur audiovisuel, M. Berger détient un diplôme de HEC Montréal, un baccalauréat en administration des affaires, un diplôme d’études supérieures spécialisées et une maîtrise en sciences de la gestion.

En parallèle à sa carrière, il élève sa jeune famille, fait de la consultation pro bono auprès d’entreprises en phase de démarrage et offre du mentorat à de futurs CPA. Il a d’ailleurs siégé au conseil d’administration de la formation spécialisée en musique baroque Les Idées heureuses. Ce prix CPA Émergence souligne sa curiosité intellectuelle, son ouverture au risque — bien calculé — et son habileté à fédérer ses équipes.