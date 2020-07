COVID : appel aux gens qui ont fréquenté le Mile Public House le 30 juin

La direction de santé publique de la Montérégie invite les gens qui ont fréquenté le Mile Public House du quartier Dix30 à Brossard le soir du 30 juin dernier à passer un test de dépistage de la COVID-19.

Plusieurs personnes qui étaient présentes à l’intérieur et sur la terrasse de cet établissement de 20 h à 3 heures ont reçu un diagnostic de COVID-19.

Pour obtenir un rendez-vous pour un test, il faut composer le 1-877-644-4545 ou le 450 644-4545.

La directrice de santé publique de la Montérégie Dre Julie Loslier a avisé que ce serait une erreur de penser que cet établissement est plus à risque qu’un autre. « On a été avisé de cette situation, mais ça aurait pu arriver dans n’importe quel autre établissement. » Elle a de plus mentionné que les propriétaires travaillent très bien avec les équipes de Santé publique, et que toute la désinfection avait été faite.

« Je tiens à préciser que dans ce genre d’établissement, plus la soirée avance, plus les gens consomment, et plus la distanciation physique est difficile. C’est à la fois un travail des employeurs et des consommateurs de faire les efforts nécessaires pour respecter la distanciation. On a constaté chez nos voisins du Sud que la situation des bars a donné lieu à des éclosions, notamment chez les populations plus jeunes. On ne voudrait surtout pas avoir à revenir en arrière », a-t-elle de plus précisé.

Dre Loslier a rappelé que quelque soit l’établissement où ils se trouvent, autant les bars, les commerces et que les transports en commun, les gens qui ne respectent pas les deux mètres de distance et qui ne portent pas le couvre-visage, sont à risque de contracter le virus.