Adolescente happée par un cycliste sur Marie-Victorin : « la Commission de la circulation se penchera sur la situation », assure le maire Martel

Les membres de la Commission de la circulation et du transport se pencheront rapidement sur les circonstances entourant l’accident qui a impliqué une jeune cycliste de 13 ans sur la piste multifonctionnelle du boulevard Marie-Victorin, dans le secteur ouest de la ville. Ils devront analyser la situation dans le but déterminer si des mesures doivent être mises en place pour accroître la sécurité.

Saisi du dossier, le maire Jean Martel a indiqué que la Ville et son administration souhaitaient « une cohabitation harmonieuse entre piétons, cyclistes et automobilistes.»

Il a ensuite mentionné au journal que cet accident serait à l’ordre du jour de la prochaine réunion de la Commission de la circulation qui doit se tenir d’ici le 15 juillet. « J’ai discuté avec la conseillère Lise Roy, présidente de la commission, j’ai demandé que l’on analyse ce dossier en priorité, et que les parents soient contactés afin qu’ils expliquent les circonstances exactes de l’événement. Un accident peut avoir plusieurs causes et c’est en les analysant que l’on peut déterminer s’il faut prendre des mesures et lesquelles. »

Le maire Martel a par ailleurs mentionné « qu’il fallait examiner les solutions proposées par les parents pour ralentir les cyclistes » et qu’il allait également s’informer pour savoir s’il y a eu d’autres accidents dans ce secteur de la ville. De plus il a signalé que d’autres cyclistes avaient été heurtés ailleurs dans la ville. « Il y a même eu un décès à l’intersection De Montarville et de Normandie il y a deux ans environ », rappelle-t-il.

La commission a pour mandat d’analyser les problèmes reliés à la signalisation, au contrôle de la circulation et au stationnement sur les rues et routes sous la responsabilité de la Ville de Boucherville de même que les questions de transport en commun. Le maire a précisé que les membres de la commission sont des policiers, des spécialistes en génie au niveau des travaux routiers, des élus, des fonctionnaires et des citoyens. Ils ont un pouvoir de recommandations auprès du conseil municipal. « Je vais voir quelles seront leurs recommandations.» D’ailleurs, les élus devaient eux aussi discuter de ce dossier lundi.