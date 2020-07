Près de 655 M$ investis en Montérégle: plusieurs travaux prévus sur l’A-20 et l’A-30 par le MTQ dans la région

Le gouvernement du Québec a annoncé qu’il investira 654 894 000 $ d’ici 2022 afin d’entretenir et améliorer les réseaux routiers dans la Montérégie. Ces travaux se dérouleront un peu partout dans la région, soit à Contrecœur, Sainte-Julie, Varennes ainsi qu’à Verchères et seront concentrés notamment sur les autoroutes 20 et 30.

De ces sommes investies en Montérégie, 254,1 M$ seront affectées aux chaussées; 222 M$ aux structures; 172,6 $ à l’amélioration de la sécurité du réseau routier, notamment afin de donner suite à des recommandations du Bureau du coroner; 4,7 M$ au maintien en bon état de structures et de ponceaux situés sur des emprises ferroviaires abandonnées.

Parmi les projets annoncés, soulignons qu’il y aura plusieurs chantiers d’asphaltage sur l’autoroute 30, entre les autoroutes 10 à Brossard et 20 à Boucherville, ce qui inclut des travaux d’amélioration des accotements afin de faciliter le passage de milliers d’usagers du transport collectif.

Dans la région

À Contrecœur, le ministère des Transports du Québec (MTQ) procèdera en 2020-2021 à l’aménagement d’un carrefour giratoire à la sortie 117 de l’autoroute 30, en direction ouest, vers la montée de la Pomme-d’Or.

À Sainte-Julie, les équipes du ministère effectueront les préparatifs en 2020-2021 en vue d’asphalter l’autoroute 20, en direction est, entre le chemin du Fer-à-Cheval et la route 229. Les travaux en temps que tel s’effectueront en 2021-2022, au coût de près de 5 millions de dollars.

À Varennes, le MTQ procèdera à l’asphaltage de l’autoroute 30, en direction est, entre les kilomètres 91 et 96, ainsi qu’en direction ouest, entre la montée de Picardie et la limite municipale de Verchères. Ces chantiers, estimés à près de 10 millions de dollars, devraient s’échelonner de 2020 à 2022. Aussi, le ministère entreprendra en 2020-2021 la réfection d’un ponceau sous la route 132 à Varennes, à 500 mètres au nord de la route 229.

À Verchères aussi on procèdera également à l’asphaltage de l’autoroute 30, en direction est et en direction ouest en 2020-2021.

Certains travaux s’effectueront sur les territoires des villes voisines et auront sûrement des impacts pour les conducteurs de la région. Il y aura notamment l’asphaltage de l’autoroute 30 à Boucherville, en direction ouest, et l’amélioration de mesures préférentielles pour autobus, entre l’A-20 et le boulevard de Montarville. La préparation est prévue en 2020-2021 et le chantier se mettra en branle en 2021-2022.

Saint-Bruno-de-Montarville connaîtra aussi sa part de détours puisque le MTQ a prévu entreprendre l’asphaltage des bretelles et de l’échangeur de l’A-30 et de la route 116 ainsi que l’asphaltage de l’autoroute 30, en direction est et ouest, avec amélioration de mesures préférentielles pour autobus, entre le boulevard Clairevue Ouest et la route 112, entre 2020 et 2022.

Notons en terminant qu’il y aura également reconstruction du pont d’étagement du chemin du Ruisseau Nord, au-dessus de l’autoroute 20 à Saint-Mathieu-de-Belœil, en 2020-2021.