Lancement d’une campagne d’achat local pour injecter 100 000 $ dans l’économie de la MRC

03Au cours de l’été, les résidents du territoire de la MRC qui feront des achats de plus de 100 $ via la boutique en ligne d’un commerce de la région ayant adhéré à la campagne d’achat local pourront bénéficier d’un rabais de 25 $. Mis en ligne spécifiquement pour offrir une vitrine aux commerces locaux, le portail www.achatlocalmargueritedyouville.ca offre une intéressante visibilité aux commerces participants en plus de leur permettre de recevoir jusqu’à 20 bons rabais pour leur clientèle. En tout, 1 000 bons rabais seront distribués aux commerces participants. La campagne d’achat local prendra fin lorsque la totalité des bons aura été distribuée.



Les commerces des villes de Calixa-Lavallée, Contrecoeur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères, qui sont représentés par la MRC de Marguerite-D’Youville, pourront profiter de cette campagne promotionnelle au cours des prochaines semaines. Ainsi, ils peaufineront leur expertise en commerce électronique tout en augmentant leurs ventes grâce à la visibilité offerte par le portail de la MRC. Les commerçants intéressés devront disposer d’une boutique en ligne et obligatoirement s’inscrire en communiquant avec leur MRC qui leur offrira de l’accompagnement, de la publicité et de la formation dans ce domaine.



« Nous invitons les citoyens de la MRC à prendre le temps de découvrir les excellents produits et services offerts par nos commerces locaux. Au terme de cette campagne, c’est plus de 100 000 $ en produits et services qui seront consommés directement auprès de nos commerçants et nous croyons que la population va prendre l’habitude de consommer davantage localement » mentionne Mme Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de la Ville de Sainte-Julie.



« L’accompagnement et les formations qui seront offerts aux entrepreneurs durant cette campagne d’achat local leur permettront d’augmenter leur expertise en commerce électronique et de mieux s’adapter aux nouvelles tendances de consommation qui démontrent que les consommateurs achètent de plus en plus en ligne », de conclure M. Paul Dulude, directeur général de la Caisse Desjardins des Patriotes.



Cette campagne promotionnelle est réalisée dans le cadre du projet en commerce électronique de la MRC de Marguerite-D’Youville qui a pour objectif d’augmenter l’expertise et les ventes en ligne des entreprises, en plus de leur offrir de l’accompagnement. Ce projet est rendu possible grâce à la participation financière de la MRC de Marguerite-D’Youville et de la Caisse Desjardins des Patriotes via le Fonds de 100 M$ du Mouvement Desjardins. Les entrepreneurs qui désirent participer à la campagne doivent obligatoirement s’inscrire en communiquant avec leur MRC soit par courriel à mpoirier@margueritedyouville.ca, soit par téléphone au 450 583-3303, poste 238.