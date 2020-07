Boucherville offre gratuitement les renouvellements des titres de transport pour les 65 ans et plus

La Ville offre gratuitement à ses résidants âgés de 65 ans et plus une nouvelle période de renouvellement des titres de transport hors pointe du Réseau de transport de Longueuil (RTL) pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2020.

Procédure à suivre

En raison de la pandémie, veuillez noter que la procédure de renouvellement a été modifiée afin de respecter les mesures de distanciation physique. En effet, les citoyens âgés de 65 ans et plus sont invités à se présenter au chalet du parc Pierre-Laporte (situé sur le chemin du Lac derrière le Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier) du 6 au 10 juillet entre 8 h et 22 h (8 h à 14 h le vendredi) pour y déposer leur carte OPUS dans une boîte prévue à cet effet. Ils pourront par la suite récupérer leur carte renouvelée au même endroit du 13 au 17 juillet entre 8 h et 22 h (de 9 h à 22 h le lundi).

Notez que si votre carte OPUS expire avant le 1er janvier 2021 ou si vous ne possédez aucune carte, vous devez vous présenter à l’un des guichets du RTL, situés au Terminus Métro Longueuil ou au 1000 De La Gauchetière, à Montréal. Seuls les renouvellements de titres existants seront possibles.

Qu’est-ce que le titre Accès 65 HORS POINTE?

Ce titre permet aux détenteurs de 65 ans et plus de se déplacer en transport en commun gratuitement hors des périodes de pointe, soit de 9 h à 15 h 30 la semaine, ainsi qu’en soirée dès 18 h 30, de même que les fins de semaine et les jours fériés.

Il permet également à son détenteur d’effectuer un nombre illimité de déplacements par autobus ou transport adapté, partout sur le territoire desservi par le RTL.

Service de transport adapté

Pour les résidants de Boucherville à mobilité réduite qui désirent avoir accès au service de transport adapté hors pointe gratuitement, ceux-ci doivent obligatoirement communiquer avec Sylvie Croteau, préposée du transport adapté du RTL au 450 670-2992, sélectionnez ensuite l’option 3.

Pour toute question générale, veuillez communiquer avec le service à la clientèle du RTL au 450 463-0131.