URGENCES, ALERTES, ET AVIS IMPORTANTS Bris d’aqueduc à Varennes : réparation effectuée avec succès

La réparation du bris d’aqueduc sur la conduite majeure s’est déroulée avec succès.



L’alimentation en eau potable (pression de l’eau) va donc être rétablie progressivement. Afin de maintenir la stabilité du réseau, il s’agit d’un processus graduel qui va prendre plusieurs heures avant de retrouver un niveau de pression maximal sur l’ensemble du territoire (possiblement jusqu’à l’heure du souper). Nous vous invitons donc à poursuivre vos efforts pour limiter votre consommation d’eau en évitant tout usage non essentiel aujourd’hui. De plus, l’interdiction totale d’arrosage est maintenue au moins jusqu’au 3 juillet en fin de journée.



Considérant l’évolution de la situation, la Ville n’organisera pas de distribution d’eau. Nous tenons toutefois à rassurer les parents d’enfants inscrits aux camps de jour de la Ville : de l’eau potable leur sera distribuée tout au long de la journée.



** IMPORTANT **



L’avis d’ébullition est maintenu jusqu’à nouvel ordre, et ce pour encore minimalement 48 h.



En effet, dans de telles circonstances, les autorités publiques imposent que plusieurs tests soient réalisés à des intervalles d’heures spécifiques avant que la levée de l’avis puisse être décrétée.



Merci de votre patience et de votre collaboration.