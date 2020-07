Hommage à ceux qui travaillent Dans l’Arc-en-ciel

La Fondation Hôpital Pierre-Boucher est fière de participer au projet Dans l’Arc-en-ciel, un projet collaboratif, porteur et rassembleur qui souligne le travail colossal, l’engagement, le dévouement, et toute l’humanité des travailleurs de la santé des CISSS et CIUSSS qui luttent au quotidien, et ce depuis plusieurs semaines, pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Le projet Dans l’Arc-en-ciel, initié par la Fondation Cité de la Santé et Cirque Éloize, se veut une série de 30 capsules vidéo d’une durée de 2 à 4 minutes, conçues et produites en collaboration avec cinq fondations hospitalières du Grand Montréal.

Ces capsules saluent le parcours de femmes et d’hommes issus des secteurs de la santé et des services sociaux qui, par leur contribution, se sont démarqués dans leur milieu de travail et sont devenus une source d’inspiration pour leurs pairs. Chacune des capsules mettra en lumière le quotidien d’un intervenant de la santé; chaque capsule sera donc unique et personnalisée. Selon son profil et ses intérêts, chacune de ces personnes sera associée à une personnalité du milieu des arts et spectacles ou du milieu sportif. Ces capsules livreront quotidiennement un message de réconfort, d’encouragement et de bienveillance à l’ensemble du personnel du réseau de la santé ainsi qu’à leurs parents et amis qui les soutiennent au quotidien.

Un projet d’envergure pour soutenir et reconnaître le rôle de nos travailleurs de la santé alors que

nous faisons face à une crise sans précédent.

» Nous n’avons pas hésité à participer à ce projet parce que nous trouvions important de parler de

ces travailleurs de façon plus personnelle. Ils ont été largement mis en lumière de façon

collective pour leurs efforts à la tâche mais au-delà de ça, ce sont des humains avec des émotions

et une réalité de vie que nous sommes fiers de faire découvrir à tous », a déclaré Bruno Poirier, directeur général de la Fondation Hôpital Pierre-Boucher

Le collectif – une rencontre historique entre fondations

Dans l’Arc-en-ciel réunit cinq fondations hospitalières regroupant des CISSS et des CIUSSS de

Laval, de Montréal et de la Montérégie, et toucheront une centaine de milliers d’employés :

◊ Fondation Cité de la Santé (CISSS de Laval)

◊ Fondation de l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal (CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal)

◊ Fondation Santé Urbaine (CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)

◊ Fondation de l’Hôpital général juif (CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal)

◊ Fondation Hôpital Pierre-Boucher (CISSS de la Montérégie-Est)

La diffusion, un partage viral sans virus!

Les capsules seront hébergées sur la page YouTube Dans l’Arc-en-ciel

(www.danslarcenciel.com) et la diffusion se fera via les réseaux sociaux et communications

internes des fondations participantes et par les réseaux de leur CISSS et CIUSSS respectifs;

l’objectif étant de rejoindre le maximum de travailleurs de la santé. En partageant ainsi les

capsules d’une région à l’autre, nous assurerons une plus grande portée des messages porteur

d’espoir et sensibiliserons du même coup chaque établissement participant à la réalité de chacun.

Une première capsule a été diffusée le 29 juin prochain, au rythme d’une présentation à tous les

trois jours, sur une période de 90 jours.

Les partenaires

Les capsules Dans l’Arc-en-ciel – 2 minutes colorées avec nos héros, sont produites grâce à la

généreuse participation de Banque Nationale.

» La Banque Nationale est fière de prendre part à cette importante initiative regroupant plusieurs

CISSS et CIUSSS de la grande région métropolitaine, pour souligner le travail et le courage du

personnel de la santé et des services sociaux sur l’ensemble du réseau de la santé au Québec.

Du fond du cœur, nous leur disons un grand merci », mentionne Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale