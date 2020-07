URGENCES, ALERTES ET AVIS IMPORTANTS: Important bris d’aqueduc à Varennes

Un important bris d’aqueduc à Varennes entraînera une baisse de pression sur le réseau d’aqueduc à Sainte-Julie, Varennes et Saint-Amable à compter de ce matin (1er juillet) et jusqu’en milieu d’après-midi. Durant cette période, les autorités sollicitent la collaboration de la population pour éviter de consommer de l’eau potable à des fins non essentielles, comme le nettoyage des véhicules ou l’arrosage des végétaux par exemple.