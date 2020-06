Retour du Club de lecture d’été pour les enfants à la bibliothèque de Sainte-Julie… en ligne

La bibliothèque de Sainte-Julie annonce le retour du Club de lecture d’été pour les jeunes. En raison des consignes liées à la pandémie, l’activité se déroulera cette année en ligne. Les membres de la bibliothèque âgés de 3 à 14 ans pourront s’inscrire au Club de lecture en ligne au www.clubdelecturetd.ca. Les participants pourront se créer un carnet virtuel pour noter leurs lectures estivales, jouer à des jeux et découvrir des recettes. Des pages d’une bande dessinée réalisée par l’auteur Yves Bourgelas seront mises en ligne tout au long de la saison. Il sera aussi possible de regarder des vidéos sur la bande dessinée et rencontrer des auteurs jeunesse. Des livres électroniques, des pages à colorier et des bricolages seront également disponibles. Des espaces seront réservés pour écrire et partager des critiques de livres et des blagues. Des suggestions de lecture seront aussi proposées selon les intérêts des lecteurs.

Tirage

Les jeunes qui désirent participer au tirage de la bibliothèque doivent envoyer un courriel avec leur nom, leur âge et leur numéro de carte loisirs à biblio_aide@ville.sainte-julie.qc.ca. La période d’inscription se termine le 17 août. Pour plus de détails, les citoyens peuvent téléphoner à la bibliothèque au 450 922-7070. Il est également possible de visionner la vidéo promotionnelle.