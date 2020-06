La nouvelle Maison Gilles-Carle s’apprête à accueillir ses premiers visiteurs

L’équipe de la Maison Gilles-Carle de Boucherville s’apprête à accueillir ses premiers futurs visiteurs-utilisateurs. Le processus de préinscription est commencé.

Dans le but d’offrir des services adaptés aux proches aidants, une première rencontre est prévue avec des membres de l’équipe de la maison, notamment une infirmière et un travailleur social. Cette entrevue préadmission permet de prendre contact et de recueillir des informations concernant les besoins et les attentes des personnes qui utiliseront les services.

À cette occasion, les futurs visiteurs-utilisateurs bénéficieront d’un contact privilégié avec tous les membres de l’équipe, et ils pourront visiter les espaces de vie.

Ce rendez-vous se déroulera dans un contexte d’échanges réciproques, d’écoute, et ce, dans le respect des besoins manifestés par la dyade proche aidant/aidé.

Des documents et de l’information seront alors transmis aux visiteurs concernant les conditions d’admission et les valeurs véhiculées par la ressource dédiée aux proches aidants du territoire.

Les gens sont invités à communiquer avec l’équipe de la maison afin de prendre rendez-vous.

Renseignements

Maison Gilles-Carle

36, rue des Seigneurs, 2e étage

450 274-0321

Sur la page Facebook Maison Gilles-Carle Boucherville, des capsules et de l’information sont publiées chaque semaine.