Un été 100% camps de jour aux Grèves Contrecœur dès le 6 juillet

Bien que la programmation estivale des camps de vacances a dû être annulée afin de respecter les règles sanitaires en vigueur, la Colonie des Grèves propose, en tout respect des mesures d’hygiène exigées, des camps de jours complémentaires aux programmes municipaux.

Deux camps déjà connus, « musical » et « fin d’été », sont de retour. De nouveaux programmes hebdomadaires sont ajoutés à l’offre, soit un camp pour les 4 ans, un camp spécialisé en voile et, en alternance, un camp de sciences naturelles, de survie en forêt et de grandeur nature. Les fiches d’inscription et tous les détails sont disponibles au https://coloniedesgreves.com/camps

Comme par les années passées, le site de la Colonie des Grèves accueillera les Plaisirs d’été de Sorel-Tracy. À ce sujet, Yves Beaulieu, président du conseil d’administration de la Colonie, veut remercier chaleureusement les autorités municipales de Sorel-Tracy qui, malgré les nouvelles exigences en raison du coronavirus, ont tenu à poursuivre cette belle collaboration qui permettra aux jeunes de profiter d’un été de plein air au cœur d’un des plus beaux sites de la région.