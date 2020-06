École du Grand-Coteau à Sainte-Julie: deux activités pour souligner la fin du secondaire

Le 18 juin dernier, l’école secondaire du Grand-Coteau a organisé pour ses finissants deux activités afin de souligner la fin de leur parcours au secondaire.

En premier lieu, les élèves étaient invités à se présenter en voiture dans le stationnement de l’école et à syntoniser la fréquence radio où ils pouvaient entendre l’animateur de l’événement. Étant donné les circonstances, la cohorte de finissants a été séparée en 3 groupes d’environ 35 élèves.

Les finissants étaient ensuite appelés un à un pour venir chercher leur album de finissant ainsi qu’un certificat honorifique sur scène. Par la suite, ils se dirigeaient vers la zone photo pour immortaliser ce moment. Les membres du personnel de l’école ont aussi formé une haie d’honneur à la sortie des élèves. Les responsables remercient l’équipe de la Régie intermunicipale de police Richelieu Saint-Laurent pour l’aide fournie lors de cette journée et Véronique Miville-Bachand pour les photos de l’événement.

Par la suite, les finissants se sont réunis en petits groupes dans des cours extérieurs de certains étudiants afin de pouvoir écouter le gala virtuel qui était présenté en direct sur la page Facebook de l’école. Il est d’ailleurs encore possible de le visionner.

Certains membres du personnel de l’école ont même pu surprendre les élèves en allant remettre des prix directement dans les cours des élèves. Les animateurs du gala, Anne-Sophie L’Italien, Benoit Jeannotte et Sébastien Simard, étaient présents sur la scène de l’école pour l’enregistrement du gala et ont fait un travail colossal pour permettre aux finissants de vivre cette soirée. Des élèves et membres du personnel ont enregistré des performances, des messages et des numéros humoristiques à intégrer dans le gala.

De plus, le 29 juin, les finissants ont été invités à venir signer une murale faite par deux élèves de 5e secondaire pour immortaliser leur passage à l’école secondaire du Grand-Coteau.

Les organisateurs tiennent à remercier tous les membres du personnel de l’école qui étaient présents et l’équipe de direction, Line Germain, directrice adjointe au 1er cycle, Chrystal-Anne Talbot, directrice adjointe au 2e cycle, et Vincent Barouh, directeur de l’école, pour tout le soutien lors de cet événement.