Les églises rouvrent, avec un accès limité

Fermées depuis le début de la pandémie, les trois églises de Boucherville rouvriront leurs portes à compter du 4 juillet. Cette réouverture qui réjouira les paroissiens se déroulera selon des normes sanitaires strictes édictées par l’Assemblée des évêques du Québec. Là aussi, rien ne sera plus comme avant, et tous devront s’adapter aux nouvelles règles décrites dans un document de 22 pages expédié aux paroisses.

La première, et la plus importante, est que les églises devront limiter leur accès à 50 personnes. Celles-ci devront également garder leur distance par rapport aux autres paroissiens. Ainsi, à l’intérieur des lieux de culte, les places où les gens peuvent s’asseoir seront désignées, avec distanciation, bien évidemment.

Dans certaines églises, les paroissiens auront à leur disposition un livret de prières, mais ils devront le rapporter à la maison, car ce dernier ne pourra être utilisé par d’autres fidèles. Ceux-ci par ailleurs ne pourront plus chanter, car les risques de propagation du virus, s’il fallait qu’il y ait des gens positifs, sont alors plus grands, explique l’agente de pastorale, Julie Boulay. Le nombre de chanteurs dans la chorale sera également réduit.

L’église ne sera accessible que par une seule porte et les entrées seront contrôlées par des employés ou des bénévoles des paroisses. La 51e personne ne sera pas admise. Elle sera invitée à assister à une autre messe.

Les visiteurs seront priés de se laver les mains et il leur sera fortement suggéré de porter le couvre-visage. À l’intérieur de l’église, il y aura au sol des flèches indiquant les directions à suivre afin d’éviter que les gens se croisent.

Quant à la communion, le prêtre devra porter un masque. Les gens qui feront la file pour communier devront garder les deux mètres de distance. Ils devront bien tendre leurs bras pour recevoir l’hostie et si, par mégarde, le prêtre touche à une main, il devra aussitôt laver les siennes.

À la fin de la célébration, on désignera banc par banc l’ordre de sortie des paroissiens.

Une messe de plus

Il arrivera que des paroissiens soient refusés à la porte. L’église Sainte-Famille a l’habitude d’accueillir, par exemple, à chacune de ses messes les samedis et dimanche, de 110 à 175 personnes. Étant donné l’accès limité aux églises, il sera suggéré à ceux qui avaient coutume de fréquenter les messes durant les fins de semaine de se présenter à celles offertes en semaine. Une célébration a même été ajoutée à l’église Saint-Sébastien les jeudis à 8 h 30. Par ailleurs, les personnes pourront continuer de visionner les messes en ligne sur YouTube.

Le lien pour les messes et l’horaire des célébrations dans les églises sont disponibles sur le site Web paroissesdeboucherville.org