Fin de l’interdiction d’arrosage

Veuillez prendre note de la levée de l’avis d’interdiction d’arrosage des pelouses qui était en vigueur depuis le 19 juin dernier pour l’ensemble du territoire de l’agglomération de Longueuil.

Les citoyens doivent quand même respecter la réglementation municipale concernant l’arrosage et d’éviter d’arroser inutilement.



Il est interdit d’arroser en tout temps sauf entre 20 h et 23 h, et ce :

• les lundis et jeudis pour les immeubles dont l’adresse se termine par un nombre pair ;

• les mardis et vendredis pour les immeubles dont l’adresse se termine par un nombre impair.



L’arrosage à l’aide d’un système programmé est permis entre 4 h et 6 h, et ce :

• les lundis et jeudis pour les immeubles dont l’adresse se termine par un nombre pair ;

• les mardis et vendredis pour les immeubles dont l’adresse se termine par un nombre impair.



L’arrosage des aménagements paysagers et floraux, des arbres, jardins et potagers ainsi que le lavage des véhicules est autorisé en tout temps en utilisant un boyau avec une lance à fermeture automatique portée à la main.



Consultez le Règlement concernant les restrictions à l’usage de l’eau potable pour tous les détails.