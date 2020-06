À voile, à moteur ou à l’aviron, il y a « du monde à messe » sur le Saint-Laurent!

Le maire de Boucherville, Jean Martel, l’avait prédit il y a deux semaines. Il va y avoir un achalandage accru cet été sur le fleuve Saint-Laurent.

Il avait vu juste, car depuis les récentes vagues de chaleur, on ne peut plus parler d’un long fleuve tranquille, mais d’une véritable autoroute maritime.

Les gens ne voyagent pas et il n’est pas question non plus de prendre la route des plages américaines, alors le Saint-Laurent devient un véritable terrain de jeu, que ce soit pour les amateurs de bateau à moteur, pour ceux qui font de la voile, pour les kayakistes ou encore pour les mordus de planche à pagaie ou de canot.

Et la période des vacances estivales n’est même pas encore arrivée.

En fin de semaine dernière, les plaisanciers qui se sont rendus dans les chenaux des Îles-de-Boucherville, particulièrement entre les îles Sainte-Marguerite et de la Commune, ont pu observer des dizaines de bateaux à l’ancre, alors que d’autres tentaient de se frayer un chemin dans ce stationnement nautique.

Un peu plus loin, dans un autre petit chenal, au moins une dizaine de personnes étaient carrément à l’eau pour tenter de se rafraîchir. Il y avait aussi foule au parc des Îles-de-Boucherville, alors que plus d’une centaine de golfeurs foulaient les verts du golf des Îles.

Malgré la canicule, de nombreux pêcheurs jetaient la ligne dans les eaux parfois très limpides des chenaux et canaux ou encore sur les berges du fleuve du côté de Boucherville.

À noter qu’en raison d’une entente intermunicipale, les propriétaires de bateaux de Boucherville peuvent utiliser la rampe de mise à l’eau de l’île Charron en profitant des tarifs préférentiels pour les résidents. Au même endroit, Longueuil a aménagé une plage en 2014, mais celle-ci demeurera fermée cet été. Le parc de l’île Charron est cependant accessible.

Du côté de Boucherville, plusieurs endroits permettent un accès au fleuve ou en bordure. Le parc Joseph-Laramée en est un, tout comme la plage de la marina de Boucherville, le parc Léandre-Lacaille, le quai Yvon-Julien, le parc des Voiles et le parc de la Frayère, aux limites est de la ville.