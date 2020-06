1.8 M$ pour la culture en Montérégie

Une entente de partenariat territorial, d’un montant de 1,8 M$, visant le développement des arts et des lettres en Montérégie a été signée entre plusieurs partenaires, soit l’Agglomération de Longueuil, la Table de concertation régionale de la Montérégie et le ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.

Ce programme, géré par le Conseil des arts et des lettres du Québec, a pour objectifs de stimuler la création artistique dans la région, contribuer à l’essor et à la diffusion des artistes et des écrivains, favoriser leur rétention dans leur localité, ainsi qu’encourager l’émergence et l’inclusion des technologies numériques dans la pratique artistique.

Il vise aussi à épauler les organismes artistiques professionnels structurants pour le développement et le rayonnement des arts et des lettres sur le territoire et à l’extérieur.

Responsable de la promotion de l’entente et des appels de projets, Culture Montérégie lancera un appel de projets dans les prochaines semaines, notamment dans le territoire de l’Agglomération de Longueuil. Le montant est réparti sur trois ans.