Le conseil municipal remercie Action bénévole de Varennes pour un don servant à la distribution de masques aux citoyens

Dans leurs efforts pour aider et protéger la population, les élus soulignent l’implication de l’organisme Action bénévole de Varennes en remerciant ses administrateurs pour un don de 3000 $ servant à une distribution de masques aux citoyens les plus vulnérables.



« Merci à tous les bénévoles pour l’aide que vous offrez aux Varennois », déclare le maire Martin Damphousse, en invitant les citoyens à porter un couvre-visage dans lieux publics.



Action bénévole de Varennes offre du transport aux aînés pour les rendez-vous médicaux essentiels; une Popote roulante (plats congelés seulement) préparés par un traiteur et livrés par ce dernier à la résidence du bénéficiaire ainsi que l’aide et la préparation de paniers alimentaires.