Un prix Coup de cœur pour la Boîte C de Boucherville

La Boîte C, de Boucherville, a remporté le prix Coup de Cœur décerné par La Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud (CCIRS) dans le cadre du gala Dominique-Rollin. Cet événement de clôture des prix excellence s’est déroulée de manière virtuelle, le 18 juin. Il était l’événement animé par Manuel Hurtubise et coanimé par Richard D’Amour, président de la CCIRS. Quatorze trophées ont été remis à des entreprises.