Caractérisation des paysages de la MRC: Un pas vers la valorisation du patrimoine naturel

La MRC Marguerite-d’Youville a récemment confié à la Coopérative Les Mille Lieux un contrat pour la caractérisation de ses paysages. Une démarche qui arrive à un moment charnière alors que les préoccupations environnementales occupent de plus en plus de place à l’agenda des municipalités.

Fondée il y a deux ans à peine, la coopérative de travail dédiée aux questions territoriales et rurales a déjà des projets similaires à son actif ou en cours de développement. Parmi les mandats qui lui ont été confiés, la caractérisation des paysages de Saint-Augustin-de-Desmaures ainsi que celle de l’environnement du canal de Soulanges.

L’objectif de ces études est de permettre de mieux comprendre le milieu naturel d’une région afin de déterminer le potentiel d’action. C’est dans cette optique que les municipalités membres de la MRC de Marguerite-D’Youville ont octroyé un nouveau contrat à la coopérative.

« Avec les plans régionaux sur les milieux humides et hydriques, la caractérisation des paysages nous permettra de mieux intervenir dans nos actions quotidiennes, explique Suzanne Roy, préfet de la MRC et mairesse de Sainte-Julie. Leur travail nous guidera dans l’élaboration, le suivi et la modification de nos règlements. Nous sommes dans une MRC où il y a beaucoup de collaboration entre les municipalités et pour nous, ce sera un outil de plus qui va venir compléter notre coffre et qui va servir dans des domaines très très variés. »

Un milieu naturel en transformation

L’initiative arrive par ailleurs à un moment où les changements climatiques et l’envahissement par des espèces non indigènes ont un impact visible sur le milieu naturel de notre région, que ce soit en milieu rural ou même dans les villes.

« Avec les changements climatiques, il faut trouver de nouvelles façons d’aménager le territoire. Avant, tous les toits étaient noirs et les stationnements en asphalte, alors qu’on sait aujourd’hui que les stationnements alvéolés permettent un meilleur drainage. »

Selon Mme Roy, ce type d’amélioration à nos pratiques permet à la nature de faire son travail. Un apport non négligeable à une époque où les municipalités doivent s’adapter à des phénomènes météorologiques qui auraient été jugés inhabituels par le passé.

« On constate que nous avons de plus en plus fréquemment des pluies extrêmes, cite-t-elle à titre d’exemple. C’est-à-dire que nous recevons les mêmes précipitations, mais en une heure seulement au lieu de 24. Ça ne demande pas la même capacité de drainage. Et ce n’est pas vrai que nous pouvons simplement mettre des tuyaux de plus en plus gros et refaire nos infrastructures. C’est pourquoi nous devons développer de nouvelles façons de faire. »