La Fête nationale s’invite dans les rues de Verchères!

Depuis de nombreuses années, la Fête nationale est un événement incontournable à Verchères. Cette année comme nous ne pouvons pas nous rassembler physiquement, la Municipalité de Verchères a mis sur pied un rassemblement différent pour célébrer le Québec!

Le 24 juin prochain de 16h à 20h, DJ Pierre de Lux circulera dans les rues de Verchères pour offrir aux Verchèrois la trame musicale de leur festivité!

Cette trame musicale sera créée par tous les Verchèrois ! Nous demandons à tous les citoyens de Verchères de nous faire suivre leurs demandes musicales québécoises, leur nom et leur rue et nous allons diffuser leur chanson lors du passage du DJ dans leur secteur. Ils pourront partager leur choix sur l’événement Facebook La fête nationales s’invite dans les rues de Verchères.

Les choix musicaux des Verchèrois seront les vedettes de la Fête nationale du Québec à Verchères cette année!

En plus de sortir sur leur balcon quand DJ Pierre de Lux sera de passage dans leur rue, les citoyens de Verchères pourront suivre en temps réel le parcours musical en ligne sur ce lien : https://www.mixcloud.com/live/pierredelux/

Il est certain que cet événement ne doit pas créer de rassemblement et les citoyens devront suivre et respecter les mesures en vigueur annoncées par la Direction de la Santé publique.