Exposition virtuelle des œuvres de Carole Bibo

Le vernissage de l’exposition « L’Art bleu » qui devait se tenir le 19 avril 2020 dans les locaux du bureau de circonscription du député Xavier Barsalou-Duval a été annulé, lui aussi, victime du confinement à la suite de la pandémie au coronavirus.



Originaire de Saint-Charles-sur-Richelieu, l’artiste peintre Carole Bibeau voit dorénavant ses œuvres en exposition virtuelle sur le site Internet du député de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères que tous pourront admirer à l’adresse https://www.xavierbarsalouduval.quebec/



C’est avec un immense plaisir que le député Xavier Barsalou-Duval convie toute la population de la circonscription à cet événement où sa commettante de Saint-Charles-sur-Richelieu met son âme à nu dans une exposition qui ou le bleu, sa couleur de prédilection, est mis en valeur d’une façon inestimable.



« Je dois dire que nous avons un point en commun elle et moi, car ma couleur préférée est mise à l’honneur dans cet ensemble de tableaux d’une profondeur humaine et sociale remarquable. En effet, Carole Bibo ne peint pas gratuitement, mais au contraire cherche constamment à livrer un message dans chacune de ses toiles, où l’insondable, la souffrance et l’inconscient s’entremêlent facilement », s’est exprimé directement le député Xavier Barsalou-Duval.



Quant à l’artiste, elle ajoute : « Je m’épanouis dans la confection de mes œuvres et j’ai le profond désir, à travers mes peintures, de susciter chez le public une réflexion et une émotion qui mèneront éventuellement à une démarche où la créativité sera participative et de plus en plus enrichissante pour chacun. Déconfinons nos cœurs et disons un grand merci au député Xavier Barsalou-Duval pour son engagement », affirme Carole Bibeau.



L’exposition virtuelle aura cours pour un temps indéterminé. Toutefois, Madame Bibeau organise une exposition réelle de ces mêmes œuvres, dans son patelin, à Saint-Charles-sur-Richelieu, le 24 juin à l’occasion de la Fête nationale. Si vous souhaitez acquérir l’une de ces œuvres magnifiques, vous pouvez joindre Carole Audet au bureau du député Xavier Barsalou-Duval.