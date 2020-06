Xavier Barsalou-Duval adresse ses vœux à l’occasion de la Fête nationale du Québec

Le député de Pierre-Boucher—Les-Patriotes—Verchères, Xavier Barsalou-Duval, tenait à faire des souhaits de bonne fête à tous ses commettants et commettantes à l’approche de la Fête nationale du Québec :



« La Fête nationale du Québec est synonyme de fierté. Une fierté qui demeure, même dans les moments où l’on est moins sorteux comme maintenant. Bien sûr, on a tous hâte de se retrouver entre nous pour partager notre chaleur et le bonheur d’être ensemble. Cette année, même si on fait les choses un peu différemment, il ne faut surtout pas que ça nous empêche de célébrer.



Profitons du 24 juin pour exprimer de toutes les façons, notre amour du Québec et du peuple québécois. Sortons nos drapeaux, nos chansons et affichons à l’unisson, notre vitalité et notre appartenance au peuple que nous sommes. Soyons fiers de notre culture unique, de notre magnifique langue, le français, de nos traditions, et de notre riche histoire qui s’écrit encore aujourd’hui.



Continuons aussi à bâtir ensemble ce pays bien à nous et tourné vers l’avenir. Je voudrais donc souhaiter à tous les gens de Boucherville, Varennes, Saint-Amable, Contrecœur, Verchères, Calixa-Lavallée, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Beloeil, mais aussi à toutes les Québécoises et à tous les Québécois : “Bonne Fête nationale !” » s’est exclamé le député.



Tel qu’annoncé, le député procédera à une distribution de trousses de pavoisement en fin de semaine. L’activité a suscité un grand intérêt, car plus de 450 personnes se sont inscrites pour recevoir du matériel de pavoisement, ce qui constitue pour M. Barsalou-Duval, un excellent prélude aux festivités !