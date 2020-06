Priorité aux services en ligne : Boucherville rouvre son hôtel de ville

Dans le cadre de la reprise graduelle des activités et conformément aux directives émises par la Direction de la santé publique, l’hôtel de ville de Boucherville rouvrira ses portes aux citoyens, dès le jeudi 25 juin, sur rendez-vous seulement.

Bien que la Ville priorise les services en ligne, les citoyens qui doivent se présenter à l’hôtel de ville pourront le faire de façon sécuritaire. Un membre du personnel accueillera les visiteurs à l’entrée principale afin d’expliquer les mesures d’hygiène et de distanciation mises en place à l’intérieur :



• Maintenir une distance de deux mètres avec les gens, en tout temps;

• Suivre les consignes de circulation;

• Se désinfecter les mains à l’entrée avec le gel désinfectant;

• Porter un couvre-visage (fortement recommandé, mais non obligatoire).



Prise de rendez-vous

Grâce à ces mesures, certains employés ont pu réintégrer leur bureau en toute sécurité, mais la majorité du personnel de l’hôtel de ville demeure en télétravail. Les visiteurs devront ainsi prendre un rendez-vous avant de se déplacer en communiquant avec la direction concernée.



Notons que la Ville privilégie les rencontres par vidéoconférence lorsque cela est possible.



Consignes spécifiques s’appliquant aux différents services

La Ville demande aux citoyens de prendre connaissance des mesures mises en place par chacune des directions pour assurer le bon déroulement des services et assurer la protection de tous.



Assermentations et certificats de vie

Les assermentations et certificats de vie exigent une présence physique. Les citoyens doivent donc prendre un rendez-vous avant de se présenter. Ceux-ci seront fixés en fonction de l’horaire régulier ainsi que des disponibilités de la greffière.



Comptes à payer

La Ville suggère fortement aux fournisseurs de s’inscrire à sa plateforme de paiement en ligne. La plupart des chèques sont envoyés par la poste, mais dans certains cas particuliers, il sera possible de venir chercher un chèque en prenant rendez-vous. Il est important de s’assurer que celui-ci soit prêt avant de se déplacer.



Demandes de permis et d’information

La Direction de l’urbanisme et de l’environnement favorise le traitement des demandes par courriel ou par téléphone. Comme elle reçoit un volume important de courriels et d’appels, une procédure temporaire a été mise en place pour accélérer le processus. Celle-ci est disponible à l’adresse boucherville.ca/permis.



Notez que les rendez-vous seront possibles dans les cas où les services requis ne pourraient être traités par courriel ou par téléphone.



Réclamations, accès à l’information et demandes de certificat

Les réclamations ainsi que les demandes d’accès à l’information doivent être remplies en ligne. Les formulaires sont accessibles à boucherville.ca/greffe. Par ailleurs, les demandes de certificat doivent être transmises par courriel.



Taxes, droits de mutation et perceptions

Le paiement des taxes municipales, des droits de mutation ou de toute autre facture peut se faire en ligne ou par chèque. Ceux-ci peuvent être déposés dans la boîte aux lettres à l’extérieur de l’entrée principale de l’hôtel de ville. Les citoyens qui souhaitent s’entretenir avec un employé de la Direction des finances en personne pourront prendre rendez-vous.



Durant la saison estivale, les rendez-vous seront offerts selon l’horaire suivant, soit :

Lundi au jeudi

8 h 30 à 12 h

13 h 15 à 16 h 30

Vendredi

8 h 30 à 12 h



La Ville de Boucherville procède au déconfinement en suivant rigoureusement les directives du gouvernement du Québec et de la Direction de la santé publique du Québec. Elle souhaite remercier les citoyens de leur collaboration.