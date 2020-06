Les MRC de La Vallée-du-Richelieu, de Marguerite-d’Youville : Prix coup de coeur au gala des Plumes d’excellence de l’ACMQ

Le projet « La biométha-quoi? », réalisé au cours de l’année scolaire 2019-2020 sur les territoires des MRC de La Vallée-du-Richelieu, de Marguerite D’Youville et de Rouville, s’est illustré lors du Gala des Plumes d’excellence de l’Association des communicateurs municipaux du Québec. La seule plume déterminée par le vote des pairs, la plume Coup de cœur, lui a été attribuée ce jeudi 18 juin dernier, lors de la diffusion virtuelle de l’édition 2020.

« La biométha-quoi? » est un projet au rayonnement régional, qui permet de démystifier l’aspect technologique de la biométhanisation tout en mettant l’accent sur l’importance de la valorisation des matières organiques. Les trois MRC ont ainsi mis en œuvre des ateliers interactifs offerts aux écoles primaires et secondaires du territoire. Ces ateliers permettent de sensibiliser les jeunes à l’importance des enjeux environnementaux par la valorisation des matières organiques et la diminution des gaz à effets de serre; à comprendre le procédé de biométhanisation; à saisir les problèmes liés aux sites d’enfouissement ainsi qu’à devenir de bons ambassadeurs pour la gestion du bac brun. Ces derniers sont d’ailleurs rendus possibles grâce à un partenariat avec le Centre d’interprétation des énergies renouvelables, situé à Richelieu, ainsi qu’avec la SÉMECS (le centre de traitement de la matière organique), située à Varennes.



De plus, toujours dans le cadre de cette campagne de sensibilisation jeunesse, l’équipe de communicateurs des trois MRC a approché l’émission Génial! à Télé-Québec afin de démystifier le procédé de biométhanisation. Le prêt d’une machine reproduisant le cycle de transformation de la matière organique de la SÉMECS a ainsi permis de présenter en ondes cette façon novatrice de traiter la matière.

Citations



« Quelle belle reconnaissance pour ce projet d’envergure! Je tiens à remercier le personnel enseignant des écoles primaires et secondaires pour leur participation. Un merci tout particulier aux élèves qui, après cet atelier, sont nos fiers ambassadeurs dans chacun des foyers. Bravo de trier vos matières organiques pour diminuer nos quantités de matières envoyées à l’enfouissement », a mentionné Diane Lavoie, mairesse de Beloeil et préfète de la MRC de La Vallée-du-Richelieu



« La MRC de Marguerite-D’Youville est fière d’accueillir sur son territoire, à Varennes, le centre de traitement des matières organiques de la Société d’économie mixte de l’Est de la Couronne Sud (SÉMECS). Grâce aux ateliers présentés à la SÉMECS et aux visites de l’usine, les jeunes ont pu constater l’impact positif sur l’environnement du traitement par biométhanisation des matières organiques. C’est une expérience que nous souhaitions partager avec eux puisqu’ils sont les vecteurs du changement en matière d’environnement », a ajouté Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie et préfet de la MRC Marguerite-D’Youville



« Ce projet unique a été rendu possible grâce à la collaboration du milieu. Le Centre d’interprétation des énergies renouvelables situé sur le territoire de Rouville a, entre autres, contribué à l’excellence de

l’animation et au partage de la connaissance auprès de nos jeunes ambassadeurs. Nous sommes fiers de ce prix, mais également reconnaissants envers tous les partenaires qui ont participé au projet. C’est la preuve qu’ensemble, on peut y mettre toute notre énergie! », a mentionné Jacques Ladouceur, maire de Richelieu et préfet de la MRC de Rouville



Les Plumes d’excellence



Le gala Les Plumes d’excellence, organisé par l’Association des communicateurs municipaux du Québec, réunit chaque année les professionnels de la communication municipale et paramunicipale du Québec. Ce concours vise à reconnaître le professionnalisme des membres, à promouvoir les meilleures réalisations et à favoriser l’essor de la profession.



La plume Coup de cœur est déterminée par un vote des pairs. Ce prix revêt une connotation particulière puisqu’il souligne l’intérêt des municipalités et des MRC du Québec pour le projet.

Une collaboration qui se poursuit



Partenaires dans la Société d’économie mixte de l’Est de la Couronne Sud, les trois MRC désirent conscientiser leur population à l’importance de la valorisation des matières organiques. Les récipiendaires poursuivent donc leur collaboration afin de développer de nouveaux outils de communication concernant la saine gestion des matières résiduelles pour l’ensemble des territoires concerné.