Travaux et chantiers dans les rues cet été : les cônes orange de retour à Boucherville

Des travaux majeurs seront réalisés cet été dans les rues de Boucherville, notamment sur Marie-Victorin, sur Ampère, et sur de la Rivière-aux-Pins.

Des travaux d’asphaltage et de mise à niveau de la piste multifonctionnelle sur le boulevard Marie-Victorin, entre le boulevard De Montarville et la rue D’Argenson, débuteront le 22 juin et s’échelonneront jusqu’au mois de novembre. Ils seront effectués par tronçon afin de limiter les impacts sur la circulation aux abords du fleuve. Des chemins de détour sont à prévoir ainsi qu’une circulation locale selon l’avancée des travaux.

Fin du projet pilote

En raison de ces travaux majeurs, la Ville devra mettre fin à son projet pilote d’aménagement d’une section dédiée à la circulation piétonnière et cycliste. Ce projet temporaire mis sur pied en avril dernier en raison de la COVID-19 visait à offrir un espace sécuritaire permettant aux piétons et aux cyclistes de circuler aux abords du fleuve dans le respect des consignes de distanciation physique et à restreindre l’affluence automobile provenant de l’extérieur de ce quartier. Les mesures mises en place dans le cadre de ce projet ont été retirées le jeudi 18 juin afin de libérer la rue pour le début des travaux le 22 juin. En raison des commentaires positifs reçus, la Ville consultera la population afin d’évaluer la possibilité de réaliser un projet semblable dans le futur et des modifications qu’il conviendrait d’y apporter.

Rue Ampère

Dès le 13 juillet, un autre important chantier se mettra en branle sur la rue Ampère entre le boulevard de Mortagne et la rue de Normandie. Les travaux d’asphaltage et de construction d’une piste multifonctionnelle s’échelonneront quant à eux jusqu’au

15 d’octobre. Une fermeture de la rue ainsi qu’une circulation locale sont à prévoir.

Travaux de réfection des infrastructures (réseaux d’eau potable et d’égouts, éclairage, resurfaçage et trottoirs) :

Rue de la Rivière-aux-Pins

Jusqu’au 2 octobre, il y aura des travaux de réfection des infrastructures sur la rue de la Rivière-aux-Pins entre les rues Jacques-Viau et du Moulin. La rue de la Rivière-aux-Pins sera donc fermée à la circulation entre ces intersections. Une circulation locale sera permise selon l’avancée des travaux.

Rue des Îles-Percées

Des travaux de réfection des infrastructures ont débuté dans la rue des Îles-Percées, entre les rues De La Saudrays et Philippe-Musseaux. La rue Claude-Dauzat, entre les rues Tailhandier et des Îles-Percées, ainsi que la rue Jacques-Le Tessier seront également touchées par des travaux de même nature au cours de l’été. Ces derniers devraient être terminés à la fin du mois de septembre. À cet effet, certains tronçons des rues affectées pourraient être fermés, et ce, tout au long des travaux. Aussi, des avis seront émis et des chemins de détour sont prévus.

Autres travaux

Les rues suivantes feront également l’objet de travaux de resurfaçage ou d’améliorations à leurs pistes multifonctionnelles au cours de l’été :

– Rue De Montbrun (entre les boulevards du Fort-Saint-Louis et Marie-Victorin) : resurfaçage

– Boulevard du Fort-Saint-Louis (entre les rues De Mésy et D’Argenson) : resurfaçage

– Boulevard du Fort-Saint-Louis (entre les rues Pierre-Boucher et De Montbrun) : piste multifonctionnelle

– Boulevard de Mortagne (entre le boulevard De Montarville et la rue Lionel-Daunais) : piste multifonctionnelle



Règles de sécurité près des chantiers routiers

Pour la sécurité de tous, il est important de respecter la signalisation aux abords des chantiers, de ralentir et de respecter les limites de vitesse ainsi que les directives des signaleurs. La Ville compte sur votre collaboration.

Renseignements

Ligne info-travaux : 450 449-8610

genie@boucherville.ca