George Floyd : Boucherville observe une minute de silence

La conseillère municipale Jacqueline Boubane a réagi à la suite de la mort de George Floyd et du mouvement mondial qui a suivi cet événement tragique. « Le Québec n’y échappe pas et j’espère qu’aujourd’hui en 2020, le racisme systémique et le profilage racial soient éradiqués. C’est un beau rêve que j’ai pour mes enfants et pour les générations futures, car malheureusement, le racisme existe bel et bien au Québec. J’ai espoir avec les discussions qui sont entamées à travers la province et dans toutes les instances », a-t-elle déclaré à l’issue de la séance du conseil municipal le 15 juin dernier.

Mentionnons que la Ville de Boucherville avait observé au début de l’assemblée une minute de silence en mémoire de la victime tuée par un policier américain et en soutien aux efforts visant à mettre fin à l’injustice raciale et sociale.