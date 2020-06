La Ville passe au La Ville passe au code vert

Signe évident que ça va mieux, le niveau d’alerte relativement à la COVID-19 a été abaissé du code jaune au code vert, à Boucherville, ce qui est juste avant le retour à la normale.

Le nombre de nouveaux cas et de décès diminue au Québec, et plusieurs mesures de déconfinement ont été annoncées récemment. Plusieurs activités ont ainsi repris, mais tous les rassemblements sont encore interdits de sorte que les concerts en plein air ne seront toujours pas permis. L’hôtel de ville ouvrira ses portes au public le 25 juin, sur rendez-vous. Bien évidemment, les visiteurs devront suivre les consignes, telles que le lavage des mains et la distanciation, et le port du couvre visage est fortement recommandé, a souligné le maire Martel.