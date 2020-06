Des voisins en or

Au cours d’une vie, nous entendons bien des histoires qui nous attristent ou nous mettent en colère pour différentes raisons. Le récit que voulait partager avec nous M. Louis Cogné de Saint-Amable fait plutôt partie de celles qui font chaud au cœur.

Louis Cogné a 72 ans. Le 5 mai dernier, ce résident de Saint-Amable a perdu son épouse, et ce, en pleine période de distanciation sociale. Endeuillé, le cœur n’y était pas quand, quelques semaines plus tard, le temps est venu de reprendre les tâches quotidiennes inhérentes à l’entretien d’une maison et d’un terrain.

« Le décès de mon épouse, ç’a été un choc naturellement, même si on s’y attendait, nous raconte M. Cogné. J’avais de la difficulté émotivement. Et puis la semaine dernière, j’ai voulu m’occuper de mon terrain. J’ai un grand espace, alors il fallait que je le fasse, mais je n’en avais pas envie. J’ai sorti mon rotoculteur, j’ai regardé le jardin et puis j’ai décidé de le ranger. »

Secoué comme un prunier

Malgré son deuil, le retraité a par la suite entrepris une nouvelle fois de prendre les choses en main. « Je me suis dit qu’il fallait que j’arrête de m’apitoyer sur mon sort, que je me lève et que je fasse quelque chose. Et au moment où je me disais ça, on a frappé à la porte arrière. Et quand j’ai ouvert, ils étaient là, mes voisins avec leurs tondeuses, leurs brouettes, avec des plantes et des graines de jardin! Ç’a été un moment est assez spécial je vais vous dire. »

Ces visiteurs inattendus étaient en fait les voisins de M. Cogné qui avaient décidé d’unir leurs efforts afin de lui donner un coup de main avec l’entretien de son terrain. « Ils ont sorti une chaise de mon cabanon et ils m’ont dit : « Tiens, tu t’assois et tu nous regardes faire! »

Dans les heures qui ont suivi, Louis Cogné a regardé ses amis Amabliens faire son gazon, lui confectionner un agréable jardin et mener à terme toutes les petites tâches qui avaient besoin d’être faites, y compris la réparation de sa piscine.

« Ils ont tout fait. Ils avaient même apporté du pain, du fromage pour manger sur la table à pique-nique. J’ai voulu leur offrir une bière, mais ils avaient déjà tout ce qu’il leur fallait. Moi, je suis à la retraite, mais pour eux, c’était une journée de congé. Ils ont fait ça pour m’aider, me supporter. Je peux vous dire que ça m’a secoué. Le prunier était ébranlé et il en tremble encore (rires). »

La vie reprend

Si M. Cogné a eu le goût de partager cette petite page de son histoire, c’était d’abord pour remercier ses voisins pour leur geste et dans l’espoir que leur initiative inspire peut-être d’autres personnes à faire quelque chose de similaire même si c’était à plus petite échelle.

« Ça n’est pas une petite tape dans le dos qu’ils m’ont donné. Ils m’ont levé au bout de leur bras. Ça m’a donné des ailes. J’ai pu recommencer à faire des travaux, à m’occuper de la succession. J’ai recommencé à faire à manger et je suis même allé dans la piscine hier! Je ne sais pas comment je pourrais les remercier. Ça m’a marqué profondément. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais. Je suis chanceux, chanceux, chanceux. »