Un Verchèrois et un Julievillois sélectionnés lors du repêchage de la LHJMQ

Lors du dernier repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), l’ailier droit Léo St-Michel fut sélectionné au 47e rang par l’équipe de Baie-Comeau alors que Gabriel Pelchat prendra la direction de la Vieille-Capitale.

Léo faisait ainsi partie d’un groupe d’une dizaine de joueurs de la formation midget AAA Les Gaulois de Saint-Hyacinthe qui avaient de bonnes chances d’être repêchés lors de l’événement qui se déroulait le 5 et le 6 juin dernier. Avec le centre Louis-Philippe Fontaine de Chambly (54e choix au total), il était considéré le favori de la troupe pour être choisi dès les premières rondes.

Au cours de la dernière saison, Léo a marqué six buts pour Les Gaulois en plus d’obtenir 15 passes. Il a par la suite marqué un filet et récolté quatre aides lors des séries, avant que celles-ci ne soient interrompues en raison de la crise de la COVID-19.

Le Centre de soutien au recrutement (CSR) prédisait que le nom de Léo serait prononcé dès la deuxième ronde, mais il aura fallu attendre un peu plus longtemps avant de savoir avec quelle équipe le jeune homme pourrait s’aligner la saison prochaine.

Sous la gouverne de Patrick Roy

Un autre joueur de la région, le centre Gabriel Pelchat, de Sainte-Julie, a pour sa part été choisi lors de la 13e ronde (2255e rang au total) par les Remparts de Québec, l’équipe dirigée par l’ancienne star du Canadien et de l’Avalanche du Colorado, Patrick Roy.

En plus d’avoir fait partie de la même organisation au niveau midget, les deux jeunes joueurs ont également porté les couleurs du Programme Hockey De Mortagne par le passé.

D’autres anciens de la formation ont également été choisis lors de ce repêchage qui, exceptionnellement, se déroulait de façon virtuelle plutôt que dans un aréna comme c’est la coutume.

Deux ailiers droits pourraient ainsi intégrer la formation de l’Océanic de Rimouski, soit Charles-Édouard Grenier de Saint-Hyacinthe (7e ronde, 126e choix) et Loik Miville, de Boucherville (12e ronde, 207e choix).

Pour sa part, Alpha Barry de Sorel-Tracy (6e ronde, 97e choix), le quatrième ailier droit du lot, se joindra aux Tigres de Victoriaville.