De gros poissons à Boucherville

La pandémie n’a pas arrêté les amateurs de pêche de lancer leur ligne dans les eaux du fleuve Saint-Laurent.

Ici, à Boucherville, plusieurs coins recèlent des carnassiers redoutables et impressionnants et plusieurs autres espèces aussi. De grosses carpes, des brochets monstres, des achigans et des esturgeons de belle taille.

Au cours des deux dernières semaines, un pêcheur assidu de la région, Yves Marcotte, a profité de ses premiers mois de retraite, après plus de 30 ans à pratiquer la médecine dentaire, pour se lancer à l’assaut du fleuve et de la faune marine.

Et il a eu de belles et de grosses surprises, car en moins d’une semaine, il a capturé son plus gros doré à vie, pesant plus de 12 livres, près du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.

Puis cinq jours plus tard, malgré un temps de canard, il a dû livrer un combat de plus de 20 minutes à un mastodonte, soit un maskinongé de plus de 30 livres, dans le secteur des Îles-de-Boucherville. Impossible d’avoir plus de détails sur les secteurs… ça reste un secret de pêcheur.