La Fondation Centre d’accueil Contrecœur vous tend la main

Tout d’abord une heureuse nouvelle: notre Centre d’accueil, le CHSLD de Contrecœur, n’a eu aucun cas de Covid-19 et nous en sommes fiers.

Par contre, compte tenu de l’épidémie, notre Fondation doit faire face à une situationdéplorable. En effet, nous sommes privés de nos deux principales sources de revenus : la présentation d’un spectacle et la tenue de notre souper spaghetti annuel.

Depuis 26 ans, l’organisme, fidèle à l’objectif de ses fondateurs, contribue à améliorer la qualité de vie des 68 résidents du Centre, soit 38 en gériatrie et 30 atteints de problèmes relevant de la santé mentale.

En quoi consiste notre apport pour favoriser le bien-être de nos chers résidents ?

– L’aménagement d’airs extérieurs : cour intérieure avec bacs de jardinage,

ensembles de patio, auvents, balançoires et deux abris, etc.

– Financement d’activités récréatives et thérapeutiques : musicothérapie, zoothérapie, massothérapie, etc

– L’achat d’équipements : fauteuils adaptés, leviers de transferts, etc.

– L’achat de matériel visant à créer un milieu de vie plus chaleureux : jeux, téléviseurs, système de son, tables et chaises pour repas de famille, etc.

– La remise de cadeaux aux anniversaires et cadeau de Noël personnalisé.

– L’embauche de 3 étudiantes durant 10 semaines d’été et chaque samedi pendant 19 semaines à l’automne et à l’hiver.

– Et encore beaucoup plus….

Notre seul objectif :faire le maximum pour que nos résidents

puissent vivre heureux et en toute dignité et non pas seulement exister.

Une suggestion… Faire parvenir, à la Fondation, l’équivalent (en tout ou en partie)

de votre participation à nos activités prévues annuellement comme levée de fonds, serait un apport précieux. Un reçu pour fin d’impôts vous sera transmis.

Tout don par chèque, fait payable à la Fondation Centre d’Accueil Contrecœur, peut-être envoyé par la poste au Centre d’Hébergement de Contrecœur, CHSLD,

4700 Marie-Victorin, Contrecœur, J0L 1C0.

Le Centre étant fermé aux visiteurs, nous vous invitons à appeler au 514-576-4560 et nous serons très heureux de récupérer votre don à votre résidence ou commerce.

Confiants que la population et nos commanditaires nous apporteront, comme par le passé, leur support important, nous vous adressons à l’avance nos remerciements les plus sincères.