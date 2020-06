L’assemblée publique de Verchères en bref: Bouquins et fenêtre sur le fleuve

Voici un résumé de certains sujets dont il fut question lors de la séance publique qui se tenait exceptionnellement par vidéoconférence, le lundi, 1er juin dernier.

* Le conseil a adopté une résolution permettant d’octroyer à Sylvie Bissonnette le mandat de déposer la demande de la municipalité dans le cadre de Projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021, le tout auprès du ministère de la Culture et des Communications. La Municipalité s’engage par ailleurs à financer la totalité du projet d’un montant total de 22 300 $, une somme qui comprend la subvention provenant du ministère;

* Les élus ont par ailleurs convenu de confier à la firme Rousseau Lefebvre le projet de mise en valeur du plan d’urbanisme pour le secteur du bord de l’eau. Le tout, afin d’avoir une vision d’ensemble qui permettra d’harmoniser le développement, la conservation et les occupations des espaces du quai parc des pionniers, de l’espace nature du quartier des rues Saint-Laurent, Saint-Étienne, Madeleine et une section de Marie-Victorin. Les membres du conseil espèrent par d’éventuelles actions dynamiser ces secteurs tout en améliorant et préservant les accès et fenêtres sur le fleuve. Coût global de la proposition retenue : 28 975 $;

* Dans la foulée des récents développements concernant les limitations imposées à la circulation sur le quai de Verchères, les élus ont convenu de réitérer auprès du ministère des Pêches et Océans Canada leur volonté de participer activement à un projet visant à assurer la survie des installations;

* Les conseillers ont finalement résolu à l’unanimité de présenter une demande de subvention pour le Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier et d’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Municipalité ladite demande à la députée provinciale, Suzanne Dansereau.

La prochaine séance mensuelle du conseil aura lieu le 6 juillet prochain.

