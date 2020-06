Comment célébrerez-vous la fête nationale cette année?

«Unis!» C’est sous ce thème de circonstance, souligne le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, que sera célébrée cette année notre Fête nationale. «Ce thème rappelle qu’à l’instar de leurs ancêtres ayant ainsi eu raison d’autres circonstances adverses, les Québécoises et Québécois ont admirablement serré les coudes pour faire face à la pandémie de COVID-19. Les festivités prendront évidemment une tournure bien différente, compte tenu des directives de la santé publique, mais ce n’est certes pas une raison pour ne pas festoyer comme il se doit!», de déclarer M. Bergeron.

«C’est dans cet esprit, que je souhaite savoir la façon dont les citoyennes et citoyens de la circonscription fédérale de Montarville entendent célébrer notre Fête nationale cette année. Car il ne fait aucun doute que, malgré cette situation sans précédent, nous avons beaucoup à célébrer: un vaste territoire, riche d’innombrables ressources naturelles, qui a vu fleurir la langue et la culture françaises; une grandiose histoire marquée par la résilience, l’ingéniosité et la solidarité; une population entreprenante, industrieuse et éprise de liberté, composée de gens dont les aïeux sont venus s’établir ici il y a des lustres ou qui sont arrivés plus récemment pour prendre part à cette aventure épique et originale en terre d’Amérique, l’enrichissant de leur diversité; nos espoirs pour l’avenir et notre confiance en l’avenir», de poursuivre le député de Montarville.

«Et bien qu’il faille respecter scrupuleusement les règles édictées par la santé publique, et ce, afin d’éviter une recrudescence de la maladie, je suis convaincu que nos concitoyennes et concitoyens sauront faire preuve, pour célébrer leur Fête nationale, de cette même créativité ayant si souvent permis au Québec de se distinguer. Je souhaite donc qu’on me fasse part des initiatives permettant que, d’une façon ou d’une autre, notre Fête nationale ne soit pas passée sous silence en raison des circonstances. Et sait-on jamais, peut-être pourrai-je me joindre brièvement à l’une ou l’autre de ces célébrations!», de conclure Stéphane Bergeron.

Les personnes responsables d’événements visant à souligner la Fête nationale sont donc invitées à communiquer au bureau de circonscription de Montarville par téléphone, au 450 922-BLOC (2562), ou par courriel à Stephane.Bergeron@parl.gc.ca.