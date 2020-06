Le secret le mieux gardé du Canada ? Boucherville

Un reportage publié la semaine dernière dans le magazine Realtor.ca faisait l’éloge de Boucherville comme étant une ville prospère offrant l’équilibre parfait entre beauté naturelle et importance historique. Puis, quelques jours plus tard, un autre magazine, Expatra.com, plaçait Boucherville parmi les cinq meilleurs endroits où vivre au Canada en 2020. Boucherville était en fait la seule ville du Québec qui apparaissait dans le top 5, aux côtés d’Ottawa, Burlington, Oakville et Saint-Albert.

Heureux de ce constat, le maire Martel a précisé « que la qualité de vie, dans le respect de la capacité de payer, est l’enjeu prioritaire à Boucherville. »