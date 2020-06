La Ville de Contrecœur prête à recevoir le projet de terminal à conteneurs

La Ville de Contrecœur est prête à recevoir le projet d’expansion du terminal portuaire de l’Administration du port de Montréal. La gestion de la pandémie n’a en rien ralenti les démarches réalisées dans les derniers mois afin de concrétiser ce projet qui va générer un véritable boom économique pour toute la région de la Montérégie.

La Chambre de commerce et de l’industrie de la Rive-Sud appuie ce projet d’expansion, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain le priorise pour la relance économique et sa réalisation va permettre la création de nombreux emplois, mais aussi des retombées économiques pour tout le Québec.

« L’expansion du terminal portuaire à Contrecoeur est un projet attendu qui fait l’objet d’un large consensus parmi les milieux économiques locaux, québécois et pancanadiens et qui jouit d’un grand niveau d’acceptabilité sociale », souligne assure la mairesse de Contrecœur, Mme Maud Allaire.

Selon elle, que ce soit à Contrecoeur, sur le territoire de la MRC ou de la Montérégie, il y a de nombreuses entreprises qui profiteront de ce projet et des économies d’échelles seront obtenues par la consolidation de la manutention des conteneurs au sein d’un seul port.

« Cette expansion sur notre territoire a été rigoureusement planifiée pour répondre aux besoins de l’ensemble des marchés pendant plusieurs décennies. Le Port de Montréal travaille avec des opérateurs, des partenaires et un écosystème logistique qui est d’ici », ajoute la mairesse.

Rappelons que la Banque de l’infrastructure du Canada a annoncé en décembre 2019 qu’elle s’engageait à financer jusqu’à 300 millions de dollars le projet du Port de Montréal, qui prévoit la construction d’un nouveau terminal à conteneurs à Contrecœur.

Selon les estimations de l’Administration du port de Montréal, ce terminal permettra, à terme, de manutentionner 1,15 million de conteneurs (équivalent 20 pieds) par an et entrainera la création d’environ 1000 emplois directs et 5000 emplois indirects en plus d’avoir un impact récurrent sur le PIB de 119 millions de dollars, en plus d’offrir aux entreprises de la région un accès privilégié aux marchés du monde entier.

Même s’il a connu une baisse du trafic de 12 % en 2020 par rapport à 2019 en raison de la pandémie, le Port de Montréal a enregistré une année record en 2019 pour une sixième année consécutive. Le tonnage de marchandises manutentionnées sur ses quais a dépassé les 40 millions de tonnes, en croissance de 4,1 % par rapport à 2018. Les conteneurs manutentionnés en 2019 ont également crû de 4,4 %, pour s’établir à 1,75 million.

L’expansion du Port de Montréal sur le territoire de Contrecœur a été initiée il y a plus de 30 ans avec l’acquisition d’une réserve foncière de 468 hectares et le projet de terminal à conteneurs à Contrecœur pourra bientôt voir le jour.