Le cégep Édouard-Montpetit reçoit un prix d’excellence CICAN

Le cégep Édouard-Montpetit et son service de la mobilité et des activités internationales ont reçu le prix d’excellence en internationalisation 2020, niveau or, de Collèges et instituts Canada (CICAN). Le prix d’excellence en internationalisation de CICAN est remis à un collège qui a fait preuve de leadership dans l’internationalisation globale de son établissement, pour le bénéfice des apprenants et de la collectivité, un axe important du Plan stratégique du Cégep, soit la sensibilisation et l’ouverture aux dimensions interculturelles et internationales. Ainsi, c’est l’excellence et l’innovation dans les activités de mobilité étudiante et enseignante, de coopération internationale, d’intégration de dimensions internationales et interculturelles dans les programmes d’études ainsi que de recrutement des étudiants internationaux et de l’accueil qui leur est offert qui ont valu cette distinction au Cégep.

Le cégep Édouard-Montpetit propose une des plus importantes offres de stages d’études et de séjours internationaux du réseau collégial québécois. Annuellement, plus de 350 étudiants du Cégep et de l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA) participent à l’un de ces projets encadrés par quelque 50 professeurs issus d’une douzaine de programmes d’études. Par ses ressources et son soutien, l’équipe de la mobilité est un important facilitateur de projets pour les étudiants, les professeurs et les membres du personnel.

Le Service de la mobilité et des activités internationales, composé de cinq femmes engagées qui collaborent avec de nombreuses instances du Cégep, est responsable de la coordination des activités d’accueil et d’intégration des étudiants internationaux. Il développe aussi des partenariats avec d’autres établissements d’enseignement, contribue aux projets de coopération internationale qui visent le transfert d’expertise, et assure l’internationalisation de la formation dispensée au cégep Édouard-Montpetit.

« Je suis très fier de cette marque de reconnaissance pour le service de la mobilité et des activités internationales. » a indiqué Sylvain Lambert, directeur général du cégep Édouard-Montpetit. « Sa croissance marquée dans les dernières années, son importance cruciale dans le développement de l’ouverture d’esprit des étudiants participant à des projets de mobilité, et son appui indéfectible envers les professeurs lui ont certainement permis de se distinguer dans le réseau collégial ».

Plus de dix ans à offrir un monde de possibilités!

Bien que le cégep Édouard-Montpetit était présent sur la scène internationale dès les années 80, le service de la mobilité célèbre cette année ses 10 ans. Avec seulement quelques projets à ses débuts, l’offre du service a quintuplé. En outillant et conseillant les professeurs qui pilotent des projets de mobilité, l’équipe a facilité la tenue des séjours internationaux, incitant par le fait même le personnel à y participer et à en développer de nouveaux à travers les années. Les projets liés au transfert d’expertise, à l’intégration des dimensions internationales et interculturelles dans la formation ainsi qu’au développement de partenariats ont continué de s’ajouter au fil du temps, permettant ainsi à l’équipe de s’agrandir et de développer une expertise reconnue dans le réseau des cégeps. Au fil du temps, le service de la mobilité a été appelé à jouer un rôle de coordination de l’ensemble des activités internationales au Cégep Édouard-Montpetit. Sans contredit, le service de la mobilité et des activités internationales contribue activement à l’ouverture sur le monde et la sensibilité interculturelle de la communauté du cégep Édouard-Montpetit.