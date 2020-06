Hausse de l’emploi et recul du taux de chômage en mai

Le nombre d’emplois au Québec a augmenté de 230 900 (+ 6,5 %) en mai par rapport à avril dernier. Le taux de chômage a pour sa part diminué de 3,3 points de pourcentage en mai pour se fixer à 13,7 %. C’est ce qui ressort des résultats de l’Enquête sur la population active de Statistique Canada présentés récemment. L’emploi à temps plein a fait un bond de 229 600, alors que celui à temps partiel est resté stable (+ 1 300). L’emploi a progressé dans le secteur privé (+ 200 100) et dans le secteur public (+ 35 800), alors qu’il a diminué chez les travailleurs indépendants (- 5 000). Le taux d’activité est en hausse de 1,5 point et s’établit à 61,9 %, alors que le taux d’emploi s’est accentué de 3,3 points pour se fixer à 53,4 % en mai. Au Canada, en mai, l’emploi s’est accru de 289 600 (+ 1,8 %). Le taux de chômage a grimpé légèrement de 0,7 point et s’est établi à 13,7 %. Comme au Québec, l’emploi a repris des forces en Colombie-Britannique (+ 43 300) et en Alberta (+ 28 200). L’Ontario a enregistré toutefois une baisse de 64 500 emplois. Au cours des cinq premiers mois de 2020, comparativement à la même période de l’année précédente, le Québec a perdu de 274 600 emplois. Au cours de cette période, l’emploi à temps plein a fléchi de 119 800 et celui à temps partiel de 154 800. Depuis le début de l’année 2020, le taux de chômage au Québec se fixe en moyenne à 9,5 % (Canada : 9,0 %).

Québec bonifie un programme d’aide d’urgence pour le loyer commercial

Afin de maximiser la participation des propriétaires d’immeubles commerciaux au programme Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC), le gouvernement du Québec entend compenser 50 % de la perte des propriétaires. Ceux-ci, qui devaient s’engager à absorber une perte de 25 % en s’inscrivant à ce programme, recevront ainsi une somme équivalant à 12,5 % du coût total du loyer afin de réduire leur perte de moitié. Il s’agit d’un investissement supplémentaire d’environ 140 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec. Les coûts de ce programme, partagé entre les gouvernements fédéral et provincial, se chiffrent maintenant à près de 280 millions de dollars pour le Québec, ce qui vient doubler son investissement. Les propriétaires d’immeubles commerciaux de toutes les régions du Québec sont admissibles à cette mesure. Ses modalités d’application seront rendues publiques dans les prochains jours. Rappelons que l’AUCLC a été mise en place par le gouvernement du Canada afin de réduire les loyers des petites entreprises touchées par la COVID-19. Dans le cadre de ce programme, les propriétaires d’immeubles accordent une réduction de loyer d’au moins 75 % pour les mois d’avril et de mai (de manière rétroactive) ainsi que de juin aux petites entreprises en location. L’AUCLC couvre 50 % du loyer, les locataires doivent payer jusqu’à 25 % et les propriétaires doivent renoncer à au moins 25 %. Les critères d’admissibilité ainsi que la façon de procéder pour formuler une demande sont présentés sur le site Web de la Société canadienne d’hypothèques et de logement.

Hausse de la demande en sang : un appel aux dons

La Société canadienne du sang aimerait rappeler à quel point il est important de donner du sang, tout particulièrement en ce moment. « Depuis deux semaines, on assiste à un retour presque à la normale des besoins en sang en raison de la reprise par les hôpitaux des opérations et des procédures non urgentes, lesquelles avaient été suspendues au plus fort de la pandémie. De plus, du fait des mesures de distanciation physique mises en place dans nos centres, notre capacité de collecte ne s’élève qu’à 90 % de notre capacité habituelle. Cette situation nous obligeant à puiser dans les réserves nationales, nous encourageons vivement la population à prendre rendez-vous pour donner du sang et nous aider à renflouer nos réserves », a expliqué Rick Prinzen, directeur général de la chaîne d’approvisionnement et vice-président aux relations avec les donneurs de la Société canadienne du sang.

Fonds locaux d’investissement : 100 M$ de plus pour stimuler l’économie des régions

Le gouvernement du Québec a injecté 100 millions de dollars supplémentaires dans le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises dans le cadre des Fonds locaux d’investissement (FLI) afin de répondre à la forte demande des entreprises partout au Québec et de permettre à un plus grand nombre d’entre elles de traverser la crise actuelle. De ce montant, 20 millions de dollars seront consacrés aux entreprises de la région de Montréal. « Nous l’avons dit dès le début de la pandémie : notre priorité en ce qui concerne l’économie du Québec est de soutenir adéquatement les entreprises de toutes les régions, a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation. Et c’est exactement ce que nous continuons à faire aujourd’hui. Nous sommes conscients que les besoins des entrepreneurs changent avec la reprise de l’économie, et c’est pour cette raison que nous nous ajustons au fur et à mesure en fonction de l’évolution de la situation. Je suis persuadé que l’ajout de 100 millions de dollars dans les FLI donnera un coup de pouce supplémentaire aux MRC pour qu’elles puissent aider davantage les entreprises sur leur territoire. »